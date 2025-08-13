Эксперт раскрыл следующий шаг армии РФ

Ситуация на фронте складывается в пользу российских войск и одним из ключевых направлений остается Красноармейск (украинское название Покровск). Об этом заявил Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Покровск — один из ключевых в освобождении Донбасса, это очевидно», — отметил он.

При этом, по его словам, находящиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины находятся в тяжелом положении, так как российские войска все ближе, а пути снабжения перекрыты.

«Нами перекрыты пути под огневым воздействием: поставки боеприпасов, ротации войск и вообще любые пути, любая помощь для ВСУ», — пояснил Василий Дандыкин

Также бои идут и в районе Константиновки, где ВС России действуют по флангам. Таким образом, Россия идет на переговоры с США «в выигрышной, сильной позиции, с успехами на фронте, с фактами», уверен эксперт.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп уже заявил, что у него нет намерения звать на нее Владимира Зеленского. При этом госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание на то, что саммит не будет «уступкой» со стороны американского лидера, он проводится, чтобы «разобраться и принять решение».