Главным провокатором боевых действий на Украине является Великобритания. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что Лондон делает все, чтобы боевые действия продолжались. Британские власти прикалывают огромные усилия к тому, чтобы разрушить отношения РФ с остальным миром.

«Она провоцирует военные действия на Украине, на Ближнем Востоке, это они провоцируют. Великобритания всегда была провокатором, провокатором остается, за счет этого живет сотни лет», — сказал Чепа.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявлял, что британские спецслужбы могут попытаться сорвать переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске путем провокаций или диверсий. Член Совфеда отметил, что Великобритания как провокатор успела отметиться по всему миру, в том числе на Украине и в странах Ближнего Востока.