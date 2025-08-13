В Госдуме разъяснили массовые уведомления от военкоматов

Массовые уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета, которые россияне начали получать на «Госуслугах», связаны с наполнением и актуализацией электронной базы данных и не означают призыва на службу или мобилизации. Такое разъяснение на запрос РБК дали в комитете Госдумы по обороне.

В последние дни граждане, в том числе женщины и давно отслужившие мужчины в запасе, стали получать именные уведомления о постановке на воинский учет.

"Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию", - приводит издание слова представителя профильного комитета нижней палаты российского парламента.

Он добавил, что идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных.

Что касается россиян, давно проходивших службу, то их данные сохранились в военкоматах в бумажном виде и сейчас их переносят в новую электронную систему, и сведения требуют актуализации. Человеку, служившему 10-15 лет назад и находящемуся в резерве, необходимо предоставить документы о возможной смене профессии, получении другого образовании или о хроническом заболевании.

Для уточнения сведений можно обратиться в военный комиссариат или направить заявление через «Госуслуги».

Также в Госдуме сообщили, что в осенний призыв, стартующий 1 октября, повестки будут рассылаться как в бумажном, так и в электронном виде, и они будут иметь равную юридическую силу.

Единый реестр воинского учета заработал 1 ноября 2024 года и содержит широкий спектр личных данных граждан. Электронная повестка в реестре считается врученной спустя семь дней после ее размещения.