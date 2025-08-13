На совместных с Россией стратегических учениях "Запад-2025" будут отработаны вопросы планирования применения тактического ядерного оружия и новейших гиперзвуковых комплексов "Орешник". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщает агентство "Белта".

Глава военного ведомства сделал это резонансное заявление после закрытого доклада президенту Александру Лукашенко.

"На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания", — сообщил Хренин.

Он подчеркнул, что Минск вынужден идти на такие меры в ответ на обстановку у своих западных и северных границ.

"Мы должны быть готовы ко всему", - сказал министр, отметив, что Минск не может спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью.

"Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — заявил он.

Кроме того, по словам Хренина, на учениях белорусские военные совместно с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник", который был недавно представлен Россией.

Это заявление фактически анонсирует качественно новый, беспрецедентный уровень задач, которые будут решаться в ходе учений "Запад-2025", и является прямым сигналом странам НАТО.