Министр обороны Белоруссии доложил Лукашенко о подготовке к учениям "Запад-2025"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина о подготовке к учениям "Запад-2025". Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, основными темами доклада главе государства стали подготовка к предстоящим в сентябре совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2025" и оперативная обстановка у границ Белоруссии, а также готовность к реагированию на возникающие угрозы.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.