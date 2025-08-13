Польша может передать Украине списанные вертолеты-амфибии Ми-14

Польша может передать Украине списываемые вертолеты-амфибии Ми-14PL советского производства. Об этом сообщает интернет-портал Defence24.

© Wikipedia Commons

По этим данным, эксплуатация этих вертолетов польской армией прекратится после 15 августа, когда они примут участие в военном параде по случаю Дня Войска Польского на побережье Балтийского моря.

Списанные Ми-14 будут заменены вертолетами AgustaWestland AW101, которые Варшава приобрела в 2023 году за $428 млн.

Defence24 пишет, что вертолеты Ми-14 пригодны для дальнейшей эксплуатации, хотя требуют ремонта и модернизации.

Решение о передаче вертолетов Украине еще не принято, поскольку украинская сторона пока только рассматривает возможность получения у Польши этих вертолетов.

По данным открытых источников, в 2023 году в польской армии насчитывалось восемь вертолетов Ми-14. Производство этих машин началось в СССР в 1973 году.