Российские войска в зоне проведения СВО взяли под контроль очередные населенные пункты, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» удалось занять Суворово и Никаноровку.

В среду, 13 августа, соответствующую информацию распространило в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что под контроль российских военных перешел населенный пункт Луначарское в ДНР.