Названо уязвимое место системы ПРО «Золотой купол», которую разрабатывают в США

Военный эксперт Борис Юлин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы США по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», а также рассказал о ее уязвимых местах. По словам эксперта, подобные системы не эффективны при массированной ракетной атаке.

Ранее агентству Reuters стали известны предполагаемые детали о новой американской системе ПРО «Золотой купол». Отмечалось, что она будет включать четыре эшелона защиты — один космический и три наземных. Орбитальный сегмент будет представлен датчиками и системой наведения, ответственной за раннее обнаружение пусков, отслеживание ракет противника и координацию перехвата. Наземные компоненты включат ракеты-перехватчики, сеть радиолокационных станций и, предположительно, лазерные установки. Правительственная презентация, доступная Reuters, указывает на развертывание «11 батарей малого радиуса действия» на континентальной части США, Аляске и Гавайях. Дополнительно планируется создание нового ракетного поля на Среднем Западе для новейших перехватчиков NGI от Lockheed Martin. Слайды, представленные оборонным подрядчикам в Хантсвилле (Алабама), предполагают ввод системы в эксплуатацию к 2028 году.

Говоря о данной системе, нужно понимать, что США всегда засекречивают реальную информацию о состоянии своих систем противоракетной обороны. Кроме того, там часто вбрасывают дезинформацию по этой теме. Сейчас основная система ПРО США базируется на кораблях, в ней используются системы Aegis и ракеты SM-3 Block IIA. Она существует дано, но американцы уже пару десятилетий не могут довести ее до полного совершенства, ведь с технической точки зрения это очень сложная задача. Ближним же рубежом обороны США является система THAAD. Она начинает действовать в том случае, если баллистические ракеты прорываются через основную систему ПРО. При этом американцы эпизодически вбрасывают информацию о намерении создать ту или иную новую систему обороны. В основном, это делается для того, чтобы напрячь своих противников и заставить их увеличить расходы на оборону. Но иногда в США озвучивают и то, что есть в реальности. И система «Золотой купол» — это, по сути, объединение тех средств защиты, которые и так существуют. Вместе с тем в нее же американцы намерены включить и перспективные средства противоракетной обороны. Но здесь встает вопрос о том, действительно ли американцы считают, что «Золотой купол» будет работать эффективно и сможет защитить их страну в случае удара. И мы знаем ответ на этот вопрос. Ведь единственное, что сейчас удерживает американцев от развязывания ядерной войны и, например, от ядерного удара по Китаю, это то, что они считают свою систему противоракетной обороны не готовой. Как только она заработает по-настоящему, американцы начнут использовать это преимущество, не тратя лишнего времени. Борис Юлин Военный эксперт, историк

Системы ПРО в настоящее время не способны перехватывать десятки и сотни выпущенных одномоментно в их сторону ракет, подчеркнул эксперт.

«Эти системы могут перехватить одну ракету, а перехватить десятки и сотни ракет для них практически нереально. Поэтому концепция противоракетной обороны США строится на нанесении превентивного удара — после него их система ПРО сможет отразить уже слабенький «удар возмездия», при котором большая часть атакующих средств противника будет американцами уже уничтожена», - отметил Юлин.

Разработка системы «Золотой купол» в США провоцирует новую гонку вооружений в мире, добавил эксперт.

«Китай может противопоставить США резкое наращивание своего ядерного потенциала. То есть он может значительно увеличить количество ядерных ракет, чтобы любую систему ПРО можно было бы продавить силой. Тут можно вспомнить, что якобы непробиваемая израильская система «Железный купол» не справилась с ударом ХАМАС, нанесенными несколькими тысячами убогих и примитивных, которые даже не маневрировали. Оказалось, что эта система не способна за небольшой промежуток времени обработать большое количество целей», - сказал аналитик.

Ранее издание Defense News сообщило, что армия США готовится представить новую стратегию противовоздушной и противоракетной обороны на период до 2040 года с учетом конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.