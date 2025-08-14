Российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике. О

© Вечерняя Москва

б этом в четверг, 14 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале ведомства также уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями установили контроль над Щербиновкой.

Кроме того, российские военные также освободили населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины и бригады теробороны в Сумской области.

Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для Вооруженных сил Украины.