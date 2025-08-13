Украинские войска в Красноармейске (Покровске) находятся под угрозой окружения российскими силами. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США.

«Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения», — приводит издание слова чиновника из Пентагона, комментирующего текущую ситуацию на поле боя.

По мнению представителя американского оборонного ведомства, ВСУ, по всей видимости, готовят в регионе оборонительный рубеж, в надежде измотать наступающие российские войска. The Washington Post при этом напоминает, что украинские силы похожим образом пытались удержать Артёмовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году, однако эти усилия оказались тщетными.

В публикации также отмечается, что Россия имеет подавляющее преимущество над Украиной в численности войск, вооружении и технике, в то время как Киев испытывает трудности с набором достаточного количества солдат.

Красноармейск считается одним из важнейших логистических узлов ВСУ на донецком направлении. Как добавил представитель Пентагона в комментарии The Washington Post, город когда-то служил жизненно важным центром логистики и пополнения запасов для украинских сил в регионе, но российские удары сделали многие транспортные пути непригодными для использования.