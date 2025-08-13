ВС РФ активно выбивают противника с позиций

Российские войска продолжают успешное наступление в районе села Меловое Харьковской области, вытесняя Вооруженные силы Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделениям ВС России «удалось выбить противника с занимаемых позиций в районе населенного пункта Хатнее».

«Также ВС РФ продвинулись севернее и юго-восточнее от данного населенного пункта, заняв более выгодные рубежи и позиции, расположенные на возвышенности», - пояснил Марочко.

Ранее стало известно, что в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища в Константиновском районе ДНР могли попасть до трех тысяч украинских военнослужащих.