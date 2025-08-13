Катастрофа для Киева: к чему приведет крах обороны ВСУ в Донбассе

Российская армия пробила дыру в укреплениях противника между Покровском и Константиновкой и продвинулась вперед на глубину, по разным оценкам, от 12 до 20 км. Украинская армия лихорадочно перебрасывает резервы, поскольку на кону стоит судьба всего Донбасса. Как сообщает aif.ru, военный аналитик Алексей Леонков считает, что провозглашать победу рано, однако если успехи подтвердятся, то они окажут свое влияние переговоры РФ и США.

Некоторые западные OSINT-аналитики пишут, что прорыв российских войск дает ВС РФ оперативный простор и выход в тыл Константиновке, Краматорску и Славянску. Военный обозреватель BILD Юлиан Репке и вовсе заявил, что судьба всей подконтрольной Киеву части ДНР решится чуть ли не в ближайшие часы.

Однако российские эксперты предупреждают, что говорить о серьезном прорыве, который имеет сопоставимые стратегические последствия, до появления кадров объективного контроля преждевременно. Этого мнения придерживается и Леонков.

«Сражение еще не закончено, и провозглашать победу рано. Наши подразделения пока не закреплялись на позициях. Будут ли вводиться резервы в этот прорыв, остается неясным. Однако тот факт, что выход российских войск на трассу, соединяющую Днепропетровск со Славянско-Краматорской агломерацией, вызвал такой широкий резонанс в мировых СМИ и панику в украинском медиапространстве, намекает на то, что положение ВСУ там действительно плачевное», — сказал аналитик.

Леонков добавил, что противник, загнанный в угол — самый опасный. Кроме того, следует внимательно относиться к сообщениям о подготовке украинского нападения на стыке Курской и Белгородской области. Вместе с тем военный аналитик считает, что если успехи ВС РФ под Покровском подтвердятся, то это повлияет на ход переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Слабость ВСУ безусловно станет поводом для ужесточения требований, предъявленных Украине, или дополнительной разменной монетой, за которую мы что-нибудь выторгуем у американцев», — объяснил Леонков.

Однако эксперт не верит, что встреча на Аляске приведет к политико-дипломатическому решению конфликта. Украина продолжает существовать в формате «вооруженного дикообраза», который утыкается в «подбрюшье России», а Киев настаивает на милитаризации страны. В этих условиях перемирия не будет — цели СВО должны быть выполнены, иначе прекращение огня и договоренности постигнет судьба минских соглашений.