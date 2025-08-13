Концерн «Калашников» увеличил выпуск военной продукции в полтора раза

В первом полугодии 2025 года концерн «Калашников» значительно увеличил объемы производства. Выпуск военной продукции превысил показатели аналогичного периода 2024 года в полтора раза.

В телеграм-канале концерна уточнили, что все производственные подразделения достигли плановых показателей в полном объеме. Также отмечен рост выручки по сравнению с первой половиной прошлого года.

В «Калашникове» в связи с этим подчеркнули, что все государственные контракты выполняются предприятием в срок, а поставки заказчикам осуществляются без каких-либо задержек.