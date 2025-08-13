Подоляк: Украина готова на воздушное перемирие с Россией
Украина готова обсудить с Россией перемирие в воздухе, которое станет основой для дальнейшего переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта. Об этом в среду, 13 августа, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По словам представителя главы государства, такой формат подразумевает взаимный отказ воюющих сторон от ударов с воздуха, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.
— Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее — это отправная точка для надлежащего начала переговоров, — передает слова Подоляка газета Corriere della Sera.
При этом западные СМИ сообщили, что Украины готова принять перемирие с Россией по линии фронта. Однако Киев не допускает международного признания контроля Москвы над новыми территориями.
Кроме того, в Сети появились пять возможных сценариев разрешения украинского конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, один их них включает полное прекращение огня.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* в свою очередь считает, что наиболее вероятным сценарием завершения конфликта между Киевом и Москвой станет его заморозка.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.