Украина готова обсудить с Россией перемирие в воздухе, которое станет основой для дальнейшего переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта. Об этом в среду, 13 августа, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

© Вечерняя Москва

По словам представителя главы государства, такой формат подразумевает взаимный отказ воюющих сторон от ударов с воздуха, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

— Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее — это отправная точка для надлежащего начала переговоров, — передает слова Подоляка газета Corriere della Sera.

При этом западные СМИ сообщили, что Украины готова принять перемирие с Россией по линии фронта. Однако Киев не допускает международного признания контроля Москвы над новыми территориями.

Кроме того, в Сети появились пять возможных сценариев разрешения украинского конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, один их них включает полное прекращение огня.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* в свою очередь считает, что наиболее вероятным сценарием завершения конфликта между Киевом и Москвой станет его заморозка.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.