Российские силовые структуры заявили, что должность замкомандира батальона и распределявшей по подразделениям и позициям военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ заняла амбициозная военнослужащая с позывным Гайка. Как сообщает aif.ru, эксперты рассказали, что ожидает женщин-командиров при попадании в российский плен.

«Скидок» не предусмотрено

Военно-политический эксперт Ян Гагин отмечает, что положение женщин-военнослужащих ВСУ в плену ничем не отличается от мужчин — «скидок» для них не предусмотрено. Он обратил внимание, что статус представителей разных полов на передовой по международному военному праву одинаков.

«То есть, на женщин-военнослужащих распространяются и права, и ответственность, как на мужчин на войне. Если эта женщина окажется на линии огня, она будет точно такой же целью как боец противника. Также и в плену отношение будет такое же, как и к любым другим пленным, согласно всем международным конвенциям», — заявил Гагин.

Он добавил, что пленных женщин будут также проверять на причастность к военным преступлениям. Вместе с тем военный эксперт Борис Джерелиевский обратил внимание на особенное отношение к женщинам операторам дронов — как правило, они причастны к многочисленных ударам по гражданским объектам.

Особенно жестокие

Эксперты отмечают, что женщины-военнослужащие в ВСУ отличаются особенной жестокостью. Гагин отметил, что такие операторы дронов особенно жестко пытаются атаковать российских солдат, и делают это все с «улыбкой на лице».

По словам Героя России, генерал-майора Сергея Липового, у снайперш ВСУ есть фирменная тактика, которая демонстрирует крайне изощренное и циничное отношение к российским войскам. Они стараются не убить сразу, а ранить ниже пояса, после чего начинают уничтожение всех, кто пытается спасти сослуживца.

В офицеры через постель

Гагин отметил, что у ВСУ существуют так называемые женские «отряды комфорта», которые сопровождают войска у линии боевого соприкосновения. Находятся они там вполне легально, оказывая сексуальные услуги.

«В Сети в прошлом году появилось очень много фотографий и видео, которые записывали юные девушки в форме ВСУ, иногда — в форме националистических батальонов. Они стояли с оружием в руках на улицах Суджи и других населенных пунктов в Курской области, в которые тогда вошел противник. Обратите внимание, что все эти барышни были с замечательным макияжем, с идеальным маникюром, и форма на них была достаточно новая», — отметил эксперт.

Офицеры украинской армии нередко трудоустраивают своих подруг в армию. В частности, недавно был подобный скандал — один из офицеров пограничной службы Украины устроил в службу свою любовницу. По словам Гагина, все плохо закончилось «и для нее, и для ее покровителя».