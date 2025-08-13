Индийский маршал восхитился российским С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором для индийских войск в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном. Как сообщает The Times of India, об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх.

По словам командующего, системы ПВО проделали «замечательную работу», а недавно приобретенная С-400 стала переломным моментом. Благодаря дальности действия системы самолеты Пакистана не смогли применять оружие большой дальности, в том числе планирующие авиабомбы.

Напомним, что ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась в мае после нападения террористов на туристов рядом с городом Пахалгам в принадлежащем Индии штате Джамму и Кашмир. Тогда погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Пакистане опровергали обвинения в связи Исламабада с происшествием.

7 мая Минобороны Индии объявило о проведении военной операции «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. С 10 мая страны прекратили военные действия.