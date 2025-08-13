ВС РФ взяли под огневой контроль важную трассу в зоне СВО

Советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что трасса Красноармейск - Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, сообщает ТАСС.

Кимаковский сказал, что огневое воздействие ведется с нескольких сторон.

Недавно американская газета The New York Times заявила, что эффективные действия ВС РФ вблизи Красноармейска говорят о способности российской армии в сжатые сроки организовывать результативные боевые операции.