ВС РФ перерезали линию снабжения двух группировок ВСУ в ДНР

Российские войска фактически перекрыли основную линию снабжения украинских группировок в Славянске и Краматорске. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, этому способствовало перерезание трассы, соединяющей Красноармейск (украинское название - Покровск) и Доброполье.

"Вчера подтвердилась информация о том, что наши войска перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье. Так вот, таким образом, с северного фаса наши войска срезали основную линию снабжения противника в Славянске и Краматорске", - сказал Кимаковский.

Ранее российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в ДНР. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, таким образом группировка ВСУ в Красноармейске оказалась в огневом мешке.