Срыв ротации ВСУ и бои в Степановке: ситуация в зоне СВО к утру 13 августа

Российские военные уничтожили артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали их ротацию. При этом идут бои в селе Степановка. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 13 августа, разбирался «Рамблер».

Сорвана ротация ВСУ

Операторы ударных дронов гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя уничтожили пехоту ВСУ, сорвав ротацию в районе населенного пункта Плавни Запорожской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что колонна из трех квадроциклов с личным составом ВСУ, двигавшаяся в направлении передовых позиций, была обнаружена во время ведения воздушной разведки.

«Первыми сбросами они заставили пехоту ВСУ спешиться с техники и бросить ее, затем сбросами ВОГов были уничтожены три квадроцикла, а последующими сбросами личный состав», - говорится в сообщении.

Уничтожение артиллерийских позиций ВСУ

Российские военные ведут и уничтожение артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины, в том числе на Константиновском направлении, и в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, расчет 122-мм самоходной гаубицы «Гвоздика» 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск, действуя на Константиновском направлении, нанес серию прицельных ударов по артиллерийским позициям ВСУ.

«Противник испытывает большие трудности на нашем направлении, потому что работаем мы плотно и достаточно хорошо», – отметил артиллерист с позывным «Костер».

В свою очередь расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», действуя в рамках контрбатарейной борьбы, уничтожили замаскированную огневую позицию ствольной артиллерии ВСУ.

«Стрельба велась с применением осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов, что обеспечило быстрое поражение цели», - говорится в сообщении военного ведомства.

Наступление на Красноармейском направлении

А расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» обеспечивают продвижение штурмовых групп на Красноармейском направлении, уничтожая огневые точки, блиндажи, опорные и командные пункты, отметили в министерстве.

Также, по данным ведомства, ведется и успешная охота за дронами противника, что позволяет штурмовикам «проводить зачистку зданий, подвальных помещений, траншей и блиндажей».

«Слаженная работа расчетов БПЛА и штурмовых групп обеспечивает успех наступления (…) на Красноармейском направлении», - подчеркивается в сообщении.

Уничтожение пункта управления БПЛА

При этом военнослужащие расчета 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении, получив координаты с разведывательного беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Самоходный миномет «Тюльпан» зарекомендовал себя положительно благодаря своей мобильности и большой мощности боеприпасов. Способность вести огонь на дальность до 19 км делает его эффективным средством против защищенных командных пунктов и укрепленных позиций, недоступных для обычной артиллерии», - заметили в ведомстве.

Бои за Степановку

Российские войска «выбивают противника из Степановки», находящейся к юго-западу от Константиновки. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, наступление и охват города Константиновка продолжаются, уже зачищены Предтечино и прилегающие к селу опорники.

«До первых домов города Константиновки осталось 2.5 км», - подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища в Константиновском районе ДНР могли попасть до трех тысяч украинских военнослужащих.