Киев стянул к российскому приграничью для провокации на одном из направлений военных Сил специальных операций (ССО) ВСУ и иностранных наемников. Об этом в интервью ТАСС заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"По информации, которую мы получаем сейчас, силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков", — сказал он, уточнив, что пока нельзя с уверенностью назвать точное место удара.

Алаудинов охарактеризовал стянутые подразделения как "ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них еще остались, одни из самых боеспособных".

Он отметил, что эти силы "были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок".

"Фиксируется, что на этом участке есть большое количество иностранцев тоже", — добавил командир "Ахмата".

Ранее в Минобороны России сообщили, что, по имеющейся информации, киевский режим готовит провокацию для срыва встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. По данным ведомства, речь может идти об ударе при помощи БПЛА и ракет в Харьковской области, в котором планируется обвинить Росси. В военном ведомстве подчеркнули, что возможны провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.