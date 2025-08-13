Маршал ВВС Индии Сингх: С-400 изменила правила игры в конфликте с Пакистаном

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, маршал авиации Амар Прит Сингх, пишет Military Watch Magazine (MWM).

"Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию", - сказал он.

По его словам, в ходе боевых действий, которые велись с 7 по 10 мая, дальнобойность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) не позволила пакистанским самолетам выйти на рубеж применения ракет "воздух-земля" и планирующих бомб. Сингх отметил, что с помощью С-400 было уничтожено как минимум пять истребителей и один крупный самолет ВВС Пакистана.

При этом последний был уничтожен с расстояния около 300 км, что стало крупнейшим зафиксированным поражением цели ракетой класса "земля-воздух", подчеркнул маршал. MWM пишет, что слова Синха подтверждают, что поставленные Индии С-400 оснащены новейшими ракетами 40Н6 с дальностью до 400 км и могут работать как с современными радиолокационными станциями, так и с бортовыми радарами Су-30МКИ.