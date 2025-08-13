СМИ: ракета «Буревестник» уравняла шансы России и США

В 2018 году президент России Владимир Путин представил образцы новейшего вооружения, среди которых оказались крылатые ракеты «Буревестник». Они были названы перспективной разработкой, способной преодолеть любую систему противоракетной обороны. По данным американского издания The National Interest, сегодня «Буревестник» рассматривается на Западе как серьезный вызов.

«Новая российская ракета «Буревестник» обладает неограниченной дальностью полета и способностью к беспрерывному зависанию», – говорится в материале.

Эксперты напоминают, что проект был запущен после выхода администрации Джорджа Буша-младшего в 2002 году из Договора по ПРО. Москва тогда начала искать способы компенсировать, как считалось в России, стратегическое преимущество США. В результате появилась система, которая должна уравнять военные возможности Востока и Запада.

«Буревестник» оснащен компактным ядерным реактором и прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Это позволяет ему лететь на малой высоте, обходить радиолокационное обнаружение и системы ПВО. Наличие термоядерной боеголовки дает возможность находиться в воздухе длительное время и наносить удары с неожиданных направлений. По характеристикам он оценивается как более мощный, чем ракеты «Орешник».

Особую сложность для оборонительных систем США, таких как THAAD или Aegis, создает непредсказуемая траектория полета. Поскольку эти комплексы ориентируются на прогнозируемые параметры движения баллистических ракет, «Буревестник» способен сводить их эффективность к минимуму, передает АБН24.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1