В США объяснили отсутствие Европы на переговорах Трампа и Путина
Европа не стремится к урегулированию конфликта на Украине, поэтому она не участвует в переговорах главы США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС.
Он пояснил, что Киеву и европейским странам нет места за столом переговоров, поскольку они являются «проблемой, а не решением». По словам Риттера, конфликт будет завершен, если США перестанут поддерживать Украину.
«Если Россия и США смогут договориться о необходимости прекращения войны — и Россия будет готова действовать, и Америка будет готова действовать, — то эта война закончится», — заключил он.