Европа не стремится к урегулированию конфликта на Украине, поэтому она не участвует в переговорах главы США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС.

Он пояснил, что Киеву и европейским странам нет места за столом переговоров, поскольку они являются «проблемой, а не решением». По словам Риттера, конфликт будет завершен, если США перестанут поддерживать Украину.