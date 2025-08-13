Глава Красноармейска назвал число оставшихся в городе жителей

Глава городской военной администрации (ГВА) Красноармейска (украинское название — Покровск) Сергей Добряк назвал число оставшихся в городе жителей. Его слова передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он заявил, что в городе остаются 1327 человек. При этом последний продуктовый магазин в Красноармейске закрылся на прошлой неделе, сейчас с едой и водой жителям помогают военные, отметил Добряк.

Чиновник добавил, что заехать в город сейчас крайне трудно из-за постоянных обстрелов, которые также осложняют эвакуацию. Канал подчеркивает, что электричества и водоснабжения в Красноармейске нет с декабря прошлого года.

Ранее на Украине назвали критической ситуацию в районе Красноармейска. Об этом в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич.