В СБУ раскрыли новые подробности операции «Паутина»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл подробности операции «Паутина», в ходе которой атаке подверглись российские военные аэродромы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Мы — Украина».

По его словам, когда грудовики с дронами выехали со склада в Челябинске, украинские агенты уже покинули территорию России. Они выехали в третьи страны якобы на отдых, там получили новые удостоверения личности и по ним въехали на Украину. «Все агенты вернулись домой», — сказал он.

Ранее Малюк рассказал, что создатели и перевозчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использованных в операции «Паутина», не знали об их предназначении. По его словам, каждый участник операции отвечал за свое направление работы, не зная о работе других. При этом, добавил он, для операции были отобраны лучшие операторы дронов, каждому из них был назначен определенный российский самолет для атаки. У каждого из них, как и у самого Малюка, был макет местности, учитывавший рельеф местности и местоположение «мобильных домиков» с беспилотниками.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Они вылетали из фур, которые были заранее были завезены в Россию. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 11 июля в офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали аналоги операции.