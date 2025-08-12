Хуситы атаковали дронами четыре объекта в Израиле

Йеменские хуситы атаковали четыре объекта в Израиле с помощью шести БПЛА.

© Global look

Об этом заявил представитель вооружённых сил повстанцев Яхья Сари, передаёт Al Masirah.

«Нанесли удары по четырём важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников», — сообщил Сари.

Ранее сторонники мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по трём объектам в Израиле.