Хуситы атаковали дронами четыре объекта в Израиле

Хуситы заявили, что атаковали шестью БПЛА четыре объекта в Израиле
Йеменские хуситы атаковали четыре объекта в Израиле с помощью шести БПЛА.
Об этом заявил представитель вооружённых сил повстанцев Яхья Сари, передаёт Al Masirah.
«Нанесли удары по четырём важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников», — сообщил Сари.
Ранее сторонники мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по трём объектам в Израиле.