Чехия купит у Германии десятки танков Leopard

Минобороны Чехии одобрило закупку в Германии первых 44 танков Leopard 2A8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское СМИ.

По данным агентства, в контракт войдут командирские и боевые машины. Они обойдутся Праге в 34,25 миллиарда крон. В эту стоимость также войдут системы танков и противоминной защиты, комплексная логистическая поддержка, включая запасные части и обучение.

«Первые танки должны поступить в Чехию в 2028 году, а полное исполнение заказа запланировано на 2031 год. В будущем предполагается также закупка от 17 до 19 танков Leopard 2A8 в четырех других модификациях: ремонтно-эвакуационные, мостовые, инженерные и учебные», — говорится в тексте.

В общей сложности в будущем в распоряжении чешской армии должно быть от 61 до 77 танков Leopard 2A8.