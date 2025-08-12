Западные СМИ сообщили о прорыве российских сил вблизи города Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации источника, российские силы продвинулись вглубь территории у Красноармейска на несколько километров. Это произошло после того, как ВС РФ смогли сделать несколько брешей в обороне ВСУ.

При этом издание The Financial Times утверждает, что российский прорыв может привести к тому, что ВСУ потеряют дорогу, которая связывает Доброполье с Краматорском. По мнению некоторых СМИ, это может стать одним из самых значительных достижений России за год.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Луначарское (украинское название — Федоровка). Село находится к северо-востоку от Красноармейска.