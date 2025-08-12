Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов предупредил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления в начале сентября, готовя ее «молча», чтобы застать российские войска врасплох.

"Ясно, что ВСУ готовятся к концу августа — началу сентября отметиться контрнаступом", - сказал он в комментарии NEWS.ru, отметив, что сейчас они "это делают молча, что может быть неожиданно для нас".

При этом генерал подчеркнул, что российская разведка интенсивно работает, чтобы контролировать эту «неожиданность».

«Мы моделируем, мониторим эту ситуацию достаточно внимательно», — добавил Попов.

По его словам, успешная наступательная операция, которую сейчас ведет российская армия, является своего рода ответом на «пугалки» со стороны администрации Владимира Зеленского. Генерал считает, что Зеленский ставил перед своими главкомами «очень жесткую задачу» продолжать, возможно, неоправданные действия диверсионных групп.

Это предупреждение прозвучало на фоне тяжелой для украинской армии обстановки на фронте. Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вынужден перебросить дополнительные резервы в район Красноармейска (Покровска) в попытке стабилизировать ситуацию после прорыва ВС РФ.