ОАК передала Минобороны очередную партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом госкорпорация «Ростех».

По словам исполнительного директора компании Олега Евтушенко, самолет Су-34 зарекомендовал себя как лучший в своем классе.

«Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска», — сказал руководитель.

Неназванный летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России назвал Су-34 маневренным и хорошо управляемым.

По словам гендиректора ОАК Вадима Бадеди, поставки истребителей бомбардировщиков идут в соответствии с установленными вместе с Минобороны России сроками.

Ранее летчик Александр Н. в беседе с газетой «Красная звезда» заявил, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции увеличили точность ударов ВКС России.

В июле ОАК передала Минобороны очередную партию С-34.