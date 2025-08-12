Смоделирован неизбежный страшный сценарий ядерной войны

Большая международная группа специалистов под руководством Юнинг Ши из Университета штата Пенсильвания представила в журнале Environmental Research Letters результаты масштабного моделирования последствий ядерной войны. Исследователи предупреждают, что вызванная таким конфликтом ядерная зима способна нанести человечеству колоссальный ущерб.

© Российская Газета

В своей работе они изучали не прямые последствия ударов, а влияние климатических изменений на сельское хозяйство. Для расчетов была выбрана кукуруза как одна из ключевых продовольственных культур мира. Производство этой культуры смоделировали в 38 572 точках по всей планете, проработав шесть сценариев различной интенсивности применения ядерного оружия.

По прогнозам, выбросы в атмосферу сажи, блокирующей солнечный свет, могут составить от 5,5 до 165 миллионов тонн. Даже при "локальном" конфликте урожай кукурузы сократится примерно на 7 %, а в случае глобальной войны - до 80 %. Радиоактивное излучение усугубит ситуацию, снижая урожайность еще на несколько процентов. Восстановление до довоенного уровня, по оценкам, займет от семи до двенадцати лет, но эти расчёты не учитывают человеческие потери и разрушение инфраструктуры.

Авторы отдельно отметили проблему дефицита семян, который в реальных условиях станет одним из решающих факторов и способен дополнительно сократить производство продовольствия. Этот аспект раньше практически не рассматривался, что делает прогнозы предыдущих исследований слишком оптимистичными.

Вывод специалистов однозначен: ядерная зима - наиболее вероятный и самый разрушительный сценарий после масштабного конфликта, и он приведет к глобальному голоду, способному унести жизни миллиардов людей.