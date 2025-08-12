Города Донбасса, по-прежнему находящиеся под контролем Киева, соединены образующей оборонительную линию дорогой, идущей с севера на юг. Сдача любого из этих населенных пунктов де-факто означала бы крах всей этой линии обороны, заявил в интервью The New York Times (NYT) глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В данный момент под контролем украинской стороны находятся города Донбасса Краматорск, Славянск, Северск и Святогорск.

В публикации речь идет о том, что сдача этой области даст Российской Федерации контроль над укреплениями, на строительство которых Киев потратил десятки миллионов долларов, а также над ж/д инфраструктурой и территориями, богатыми полезными ископаемыми, в частности, углем.