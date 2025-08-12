Сирия призвала Россию направить военные патрули в южные провинции страны, поскольку опасается ударов Израиля. Как сообщает «Царьград», политологи считают, что в случае заключения адекватного договора на проведение миротворческой операции Москва увеличит влияние на Ближнем Востоке.

После падения власти экс-президента Башара Асада Израиль ввел войска на ряд южных территорий Сирии и регулярно наносит ракетные удары по важным объектам. Например, в июле он уничтожил здание сирийского Минобороны. Кроме того, израильские войска заняли опорный пункт на горе Хермон — с помощью контроля этой территории Тель-Авив планирует не допустить вторжения «Хезболлы» из Ливана или сирийских войск.

Дамаск решил обратиться за помощью именно к Москве для того, чтобы Анкара «не портила лицо». Несмотря на то, что официально Турция позволяет себе жесткие высказывания в адрес Израиля, обе страны являются союзниками США, что делает все заявления не более чем политическими пиаром.

Москва официально еще не делала заявлений в ответ на просьбы Дамаска. Отмечается, что Сирия может просто хотеть «прикрыться» российскими солдатами от израильских ракет, поскольку надеется, что Израиль не будет наносить удары по ним. Вместе с тем миротворческие силы позволят увеличить влияние РФ в регионе.