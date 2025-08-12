Раскрыты подробности о массированной атаке беспилотников на Татарстан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на Татарстан с помощью аналога российских беспилотников «Герань». Об этом сообщает Mash в своем Telegram.

По данным канала, дроны-камикадзе, которые использовали ВСУ, оказались несколько иной формы и меньше по размеру, чем российские. Длина фюзеляжа составляла два метра, размах крыльев — около трех метров, а общий вес техники — 150 килограммов. Уточняется, что украинские беспилотники могли нести на себе взрывчатку весом до 40 килограммов.

Всего над российским регионом сбили девять украинских дронов. Ранее сообщалось, что целью ВСУ были промышленные предприятия. В результате атаки погибших и пострадавших нет.