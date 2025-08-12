Британское издание Financial Times бьет тревогу из-за глубокого прорыва российских войск на восточном фронте Украины, который вызвал панику в рядах ВСУ и поставил оборону на грань катастрофы. Как пишет газета, «шокирующее» продвижение ВС РФ к северу от Красноармейска (Покровска) вдоль Доброполья стало серьезным ударом для Киева в преддверии переговоров на Аляске.

© Московский Комсомолец

По данным издания, российские войска застали ВСУ врасплох, стремительно продвинувшись на 15 километров и перерезав ключевые пути снабжения. Этот прорыв не только создает "угрозу окружения "Покровско-Мирноградской агломерации", но и открывает прямой путь на Константиновку и Краматорск.

Ситуация на фронте настолько серьезная, что описывается как близкая к катастрофе. Сообщается о панике среди украинских подразделений из-за быстро меняющейся обстановки. Украинское командование в спешке пытается залатать образовавшуюся брешь, перебрасывая на этот участок элитные резервы.

"Этот неожиданный прорыв угрожает перерезать жизненно важную дорогу, соединяющую Доброполье с Краматорском... и позволит силам Кремля обойти и охватить с фланга полосу укреплений и оборонительных рубежей, построенных в последние месяцы", - подчеркивается в материале.

Западные аналитики и украинские солдаты, с которыми поговорили журналисты, не скрывают своего беспокойства. По их мнению, реальная ситуация оказалась значительно хуже того, что предполагалось.

Кроме этого издание также отмечает, что "прорыв российских войск вызвал волну критики в украинских военных кругах и среди волонтёров".