У боевиков ВСУ замечены броневики с защитой, скопированной с российской

Боевики формирований киевского режима стали оснащать свои бронеавтомобили защитой подобной той, что ранее уже появилась на российской боевой технике.

© Российская Газета

Как обычно бывает, в самом начале, когда в социальных сетях появляются фотографии или видеокадры танков, БМП, БТР, армии РФ с "мангалами", "косичками", "иглами" и др., украинские "эксперты", находящиеся, как правило, в сотнях километров от линии боевого соприкосновения, начинали неуклюже шутить на эту тему.

Однако через некоторое время аналогичные приспособление уже появляются на технике ВСУ. Например, относительно недавно был замечен бронеавтомобиль с решетчатыми экранами, поверх которых смонтированы распущенные тросы.

На Humveе M1151A1 появились длинные противодронные "иглы", которые должны снижать эффективность работы беспилотников-камикадзе.

Правда, наши операторы БПЛА, изучая изображения такой усиленной вражеской техники, уже нашли массу уязвимых мест, по которым они будут бить.