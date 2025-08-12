Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставляют оружие НАТО и берут с собой автоматы Калашникова. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский.

© Газета.Ru

Он поделился случаем, когда украинским военным не разрешили взять на позиции три чешских пулемета FN MAG, но велели взять советские автоматы.

Кроме того, в подразделении перестали возить личный состав ВСУ к линии фронта на французских бронеавтомобилях Roshel Senator. Такое решение украинское командование приняло после того, какие российские военные уничтожили две такие машины.

До этого SHOT писал, что фронт ВСУ разваливается под давлением российских войск, которые продвинулись на 10 км за сутки. Согласно данным украинских мониторинговых каналов ВС РФ за последние сутки совершили рывок между населенными пунктами Доброполье и Константиновка.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что несколько подразделений ВСУ оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан Бык под Константиновкой.