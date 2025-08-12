Армия РФ нанесла комплексный удар по крупному району сосредоточения ВСУ

Комплексный удар был нанесен российскими войсками с использованием самолетов Су-34 и дронов по району сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с УМПК и БПЛА «Герань-2». Добивание осуществлялось сбросами с БПЛА», - говорится в сообщении.

По информации канала, в результате были уничтожены около 50 военнослужащих ВСУ, склад боеприпасов, до десятка единиц западной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты и автомобили.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.