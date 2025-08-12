Глубина прорыва обороны ВСУ выросла до 18 километров

Армия России продолжает движение вглубь украинской обороны к северу от Покровска, увеличив глубину прорыва до 18 километров. Вечером 11 августа звучали оценки в 11-12 км.

ВС РФ вышли к трассе Днепропетровск - Краматорск и перерезали ее, перекрыв один из путей снабжения группировки ВСУ в Славянско-Краматорском укрепрайоне.

"У армии Украины есть несколько дней для купирования прорыва и возвращения утраченных позиций. Затем ВС РФ перебросят туда операторов БПЛА и механизированные части для закрепления и удержания занятых территорий", - приводят "Военкоры Русской весны" мнение аналитика Bild Юлиана Репке.

Если ВСУ не удастся остановить русские подразделения, два последних города на Донбассе, остающиеся под контролем ВСУ, будут отрезаны от Днепра, и Украине вряд ли удастся долго их удерживать.

А это значит, что Россия может отозвать свое условие вывода украинских войск с Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах.