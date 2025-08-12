Общий объем помощи по европейским контрактам на закупку продукции военного назначения для Украины достиг 35,1 млрд евро, что на 4,4 млрд евро больше общей стоимости товаров, закупленных Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).

С начала вооруженного противостояния и по июнь 2025 года включительно Европа предоставила военную помощь на сумму не менее 35,1 млрд евро по контрактам на закупки с оборонной промышленностью, что на 4,4 млрд евро больше, чем США, поделились подробностями авторы публикации.

В сообщении, размещенном на интернет-портале института, отмечается, что из 10,5 млрд евро европейской военной помощи, выделенной в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 млрд евро будут направлены на контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а не на поступления из запасов.

Российская Федерация полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и западный военно-политический блок НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.