В Татарстане назвали цель массированной атаки беспилотников ВСУ на регион

Целью массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан были промышленные предприятия. Об этом сообщили власти региона в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

NYT: Более десятка иностранных наемников погибли в результате ракетной атаки ВС РФ

Власти региона заверили, что производственные процессы на предприятиях республики не нарушены, все они работают в штатном режиме. В аэропортах после атаки беспилотников уже сняли введенные в целях безопасности ограничения.

ВСУ атаковали Татарстан утром 12 августа. По данным Минобороны, с 9:20 до 10:15 силы ПВО сбили 9 беспилотников. Жители сообщили об обнаружении обломков трех бспилотников в Тукаевском районе Татарстана.