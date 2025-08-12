Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) разваливается под давлением Вооруженных сил (ВС) РФ, которые за день смогли продвинуться на 10 км. О панике среди украинских СМИ сообщает Telegram-канал Shot.

Украинские мониторинговые каналы утверждают, что российская армия совершила рывок между населенными пунктами Доброполье и Константиновка. По словам военкоров с украинской стороны, ВС РФ действуют тактикой малых групп — они обходят укрепления противника, заходят в тыл, после чего стремятся закрепиться. По информации некоторых каналов, армия России уже перерезала трассу между Добропольем и Краматорском на западе ДНР.

Вместе с тем российские военкоры призывают не спешить с выводами и дожидаться официальной информации. При этом они подчеркивают, что у ВСУ нет единой линии фронта и наблюдается нехватка живой силы.