Прорыв Вооруженных сил (ВС) России у Красноармейска (украинское название — Покровск) и расширение зоны контроля под Добропольем произошли благодаря давлению пехоты.

Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Продвижение стало возможным благодаря постоянному давлению и численному преимуществу пехоты. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодязь, где проводят накопление для развития успеха, а также закрепляются в Веселом», — раскрыл подробности военкор.

По словам Коца, если информация об успехах армии России на данном направлении подтвердится, это будет означать, что у украинских подразделений в Красноармейске и Димитрове (украинское название — Мирноград) остался только один путь для отступления. Военный корреспондент уточнил, что речь идет о ведущей на Мирноград трассе М-30.

Ранее стало известно о переброске штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на покровское направление. Об этом заявили в первом корпусе Национальной гвардии Украины «Азов».