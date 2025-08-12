Татарстан подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Татарстан 12 августа подвергся массированной украинских беспилотников. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Он уточнила, что БПЛА были нацелены промышленные объекты республики.

"В результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы не нарушены. Все предприятия работают в штатном режиме", - написала Лилия Галимова в Telegram-канале.

Напомним, утром в четырех городах Татарстана - Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах была объявлена угроза атаки БПЛА. В международном аэропорту Казани объявлен режим "Ковер". В Сети появилось видео, снятое очевидцами, как БПЛА самолетного типа пролетает над одним из городов Татарстана. По данным Shot, республику атаковали дроны "Рубака".