В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

В ближайшие годы стоимость производства танков, бронетехники и артиллерии в Европе будет постепенно снижаться, а не расти. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

© Lenta.ru

По его словам, представления о росте европейских расходов на оборону завышены, так как увеличение масштаба производства и использование автоматизации позволяют производителю снизить стоимость единицы техники.

Паппергер объяснил, что цены на боеприпасы уже пошли вниз после того, как компания десятикратно увеличила производственные мощности за последние три года на фоне противостояния на Украине. Впрочем, он признал, что добиться такой же экономики с бронетехникой будет сложнее.

На фоне ожидания военного конфликта с Россией глава Rheinmetall ожидает многотысячные заказы на бронемашины Boxer и Puma, а также танк Leopard 2 уже в течение года. По оценкам издания, речь идет о новом портфеле в размере 80 миллиардов евро в период до июня 2026 года. За прошлые 12 месяцев объем заказов составил 56 миллиардов.

Ранее отчет компании показал, что за первое полугодие 2025 года оборот Rheinmetal вырос на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. Комментируя результаты, Паппергер пообещал укрепление позиций в Центральной и Восточной Европе и скорое открытие крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии.

Финансовые успехи компании напрямую связаны с боевыми действиями на Украине, по крайней мере, в глазах инвесторов. Так, после первых сообщений о скорых переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина акции Rheinmetall обвалились на 4,5 процента. Но когда стало понятно, что сам Трамп не уверен в успехе, а встреча организуется наспех, бумаги концерна начали отыгрывать падение.