В результате удара ВС РФ ракетой по учебному лагерю Вооруженных сил Украины погибли граждане США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. Об этом сообщила газета The New York Times.

© Минобороны РФ

Авторы материала отмечают, что представители украинской армии отказались называть точное количество погибших.

Удар, о котором идет речь, произошел еще 21 июля, однако информация о смертях иностранных наемников появилась только сейчас. По данным источника, иностранные граждане служат не только в рядах ВСУ, но и в иностранных легионах, которые подчиняются военной разведке.

Работа на ВСУ привлекает граждан Колумбии высокой зарплатой: так, иностранные наемники получают до 1,75 тысячи долларов. Помимо этого, они также получают бонусы, которые могут достигать трех тысяч долларов в месяц, уточняется в публикации.

Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.

При этом стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.