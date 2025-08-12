Самолет-разведчик заметили над российским регионом

Над Калининградской областью заметили бизнес-джет Bombardier ARTEMIS II, используемый для разведывательных целей. Этот Challenger 650 является модифицированным самолетом, предназначенным для ведения дальней и высокоточной разведки, наблюдения и рекогносцировки, пишет "МК в Калининграде".

© Robert Buchel/iStock.com

Разработкой и модификацией самолета занималась компания Leidos по заказу армии США.

Редкий самолет-разведчик ВВС США подал сигнал бедствия у Великобритании

По информации Flightradar24, самолет вылетел из аэропорта в литовском городе Шяуляй, который используется для гражданских и военных рейсов.

Сообщается, что на борту самолета размещены антенны и компьютеры, позволяющие дешифровать сообщения противника с большого расстояния.