Раскрыты подробности о готовившем теракт против российского военного в Подмосковье

Готовивший теракт против высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье агент СБУ бежал с Украины от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина бежал с Украины в 2023 году и смог получить гражданство России.

Ранее сообщалось, что он рассказал, что в одну из встреч с семьей он познакомился с сотрудником сил спецопераций Вооруженных сил Украины и получил от него предложение — за документы об отсрочке от мобилизации совершить диверсионные действия. По указанию куратора фигурант установил компоненты самодельного взрывного устройства под днище купленной им машины, а электронная часть — в панели под рулем. Сама бомба, как пояснил задержанный, состояла из селитры. Согласно плану куратора, устройство должно было сдетонировать в тот момент, когда военный проходил бы мимо автомобиля.