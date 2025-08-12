Целые подразделения Вооруженных сил Украины исчезают без вести, так как от тел за месяц практически ничего не остается, кроме скелета. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал подполковник ЛНР, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.

По его словам, это связано как с активной фазой боевых действий, так и с повышенной температурой воздуха и действиями диких животных.

«Разложение происходит моментально. Такие скелетированные трупы в огромнейшем количестве разбросаны по всей линии боевого соприкосновения», - пояснил военный эксперт.

По его словам, опознать тела, если при них нет каких-то документов или жетонов, становится практически невозможно, что вполне устраивает командование Вооруженных сил Украины.

«Этих людей подают в пропавших без вести, поэтому их семьи не имеют права на какие-либо пособия. По новому украинскому законодательству два года родственники вообще не имеют права как-то это обжаловать», - заявил Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что в Сумской области пропадают без вести целые украинские взводы. Родственники не могут связаться с бойцами и пишут об этом в соцсетях. В числе подразделений, которые несут самые значительные потери, — 71-я отдельная егерская бригада Вооруженных сил Украины.