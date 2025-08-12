Линия боевого соприкосновения усыпана скелетами боевиков ВСУ

Алиса Селезнёва

Целые подразделения Вооруженных сил Украины исчезают без вести, так как от тел за месяц практически ничего не остается, кроме скелета. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал подполковник ЛНР, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.

© РИА Новости

По его словам, это связано как с активной фазой боевых действий, так и с повышенной температурой воздуха и действиями диких животных.

«Разложение происходит моментально. Такие скелетированные трупы в огромнейшем количестве разбросаны по всей линии боевого соприкосновения», - пояснил военный эксперт.

По его словам, опознать тела, если при них нет каких-то документов или жетонов, становится практически невозможно, что вполне устраивает командование Вооруженных сил Украины.

«Этих людей подают в пропавших без вести, поэтому их семьи не имеют права на какие-либо пособия. По новому украинскому законодательству два года родственники вообще не имеют права как-то это обжаловать», - заявил Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что в Сумской области пропадают без вести целые украинские взводы. Родственники не могут связаться с бойцами и пишут об этом в соцсетях. В числе подразделений, которые несут самые значительные потери, — 71-я отдельная егерская бригада Вооруженных сил Украины.