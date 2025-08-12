"Полная хана": в ВСУ доложили Зеленскому о провале

Бывший начальник штаба бригады «Азов»* (организация признана в России террористической и запрещена) Богдан Кротевич опубликовал в соцсети X прямое и резкое обращение к Владимиру Зеленскому, в котором матом доложил ему о критической ситуации под Красноармейском.

"Я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная хана (в оригинале использовано более грубое слово, - Ред.)", — написал он.

По его словам, эта ситуация нарастала давно и ухудшается с каждым днем, а устойчивой линии боевого столкновения как таковой уже не существует. Кротевич утверждает, что Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) находятся почти в окружении, Константиновка — в полуокружении, а "противник продолжает продвижение в направлении Краматорска и Дружковки".

Причиной такого положения дел украинский офицер считает системные провалы, которые накапливались с прошлого года. В их числе он назвал "стирание резервов, массовое раздробление подразделений", отчеты о взятии "деревни" как о победе на фоне провала целых направлений и "абсолютное отсутствие стратегического" видения.

Кротевич также выразил мнение, что командование, которое сейчас пытаются назначить для исправления ситуации, в итоге сделают виновным в уже случившемся.

"Я офицер, и у меня есть понятие достоинства. Моя совесть чиста. Доклад закончил", — подытожил он свое обращение.

Ранее сообщалось о прорыве ВС РФ в районе населенное пункта Доброполье на 10-11 км.

